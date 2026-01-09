LIBERTY TOWING-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: January 14th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

1992 GMC Sierra 2500 C23228U

1GTGC24K5NE510996

2001 Toyota Camry NO PLATES

4T1BG22K31U770701

2006 Acura TSX

CEF4652

JH4CL96916C032976

2005 Kia Spectra CHZ0367

KNAFE161X55117545

2000 Chevrolet Blazer NO PLATES

1GNDT13W6Y2230812

2014 Maserati Ghibli

TEMP

ZAM57XSA0E1098329

KEYS

1991 Toyota Previa

CMU9671

JT3AC11R3M0001362

2003 Chevrolet Monte Carlo

NO PLATES

2G1WW12E139364499

2009 Ford Fusion

NO PLATES

3FAHP01199R183908

Liberty Towing Port Orchard

2006 Honda Civic CNP0130

1HGFA16836L004126

KEYS

2011 Toyota Prius BSJ7794

JTDKN3DU6B5347394

KEYS

1995 Honda Accord CCP6537

JHMCD5557SC010883

2003 Ford Focus

NO PLATES

1FAFP33P13W170021

KEYS

2009 Nissan Rogue

NO PLATES

JN8AS58V79W442980

KEYS

2001 Dodge Neon

NO PLATES

1B3ES46C81D166707

KEYS

2008 Ford Focus

NO PLATES

1FAHP35N48W149238

KEYS

1999 Hyundai Elantra

NO PLATES

KMHJW25F5XU144191

KEYS

January 9, 2026