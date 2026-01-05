Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: January 7th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

1994 Ford Explorer BTF5895

1FMDU34X2RUD72584

2004 Honda Pilot BZM0919

2HKYF18494H564205

KEYS

2008 Hyundai Sonata

CCJ4277

5NPET46C08H359630

Liberty Towing Port Orchard

2006 Toyota Sienna BCB2609

5TDZA22C06S409872

KEYS

1995 Honda Accord CCP6537

JHMCD5557SC010883

2004 Subaru Outback

NO PLATES

4S3BH675247602580

2004 Volkswagen Passat

NO PLATES

WVWPD63BX4P094372

KEYS

2008 Hyundai Elantra

NO PLATES

KMHDU46D48U315830

1990 Ford F150

NO PLATES

1FTDF15YXLPA33183

KEYS

2012 Chevrolet Equinox

NO PLATES

2GNALBEK3C1331950

KEYS

2008 Chevrolet HHR

NO PLATES

3GNCA13D68S670582

1993 Ford Ranger NO PLATES

1FTCR10A0PPB60690

KEYS

January 5,2026