Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: January 7th, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
1994 Ford Explorer BTF5895
1FMDU34X2RUD72584
2004 Honda Pilot BZM0919
2HKYF18494H564205
KEYS
2008 Hyundai Sonata
CCJ4277
5NPET46C08H359630
Liberty Towing Port Orchard
2006 Toyota Sienna BCB2609
5TDZA22C06S409872
KEYS
1995 Honda Accord CCP6537
JHMCD5557SC010883
2004 Subaru Outback
NO PLATES
4S3BH675247602580
2004 Volkswagen Passat
NO PLATES
WVWPD63BX4P094372
KEYS
2008 Hyundai Elantra
NO PLATES
KMHDU46D48U315830
1990 Ford F150
NO PLATES
1FTDF15YXLPA33183
KEYS
2012 Chevrolet Equinox
NO PLATES
2GNALBEK3C1331950
KEYS
2008 Chevrolet HHR
NO PLATES
3GNCA13D68S670582
1993 Ford Ranger NO PLATES
1FTCR10A0PPB60690
KEYS
IDX-1024752
January 5,2026