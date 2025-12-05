Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: December 10th, 2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2010 Audi A5

BTY1141

WAULFAFR6AA070330

2006 Chrysler Pacifica

BXH6694

2A4GM68426R663964

2007 Toyota Camry

CJM1699

JTNBE46K773026917

2006 Jeep Liberty CBJ4528

1J4GL48K86W270581

KEYS

2006 Scion tC CSY4380

JTKDE177960112003

1998 Ford F-150 C04851M

2FTZX17W7WCA74097

2008 Dodge Nitro NO PLATES

1D8GU58658W102347

1999 Nissan Pathfinder

NO PLATES

JN8AR07Y3XW375351

Liberty Towing Port Orchard 2008 Jeep Grand Cherokee

NO PLATES

1J8HS58N88C204493

KEYS

2003 Dodge Durango

NO PLATES

1D4HS48NX3F596517

KEYS

2000 Toyota Camry

NO PLATES

2T1CF28P5YC362206

KEYS

IDX-1023630

December 5, 2025