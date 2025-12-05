Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: December 10th, 2025
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2010 Audi A5
BTY1141
WAULFAFR6AA070330
2006 Chrysler Pacifica
BXH6694
2A4GM68426R663964
2007 Toyota Camry
CJM1699
JTNBE46K773026917
2006 Jeep Liberty CBJ4528
1J4GL48K86W270581
KEYS
2006 Scion tC CSY4380
JTKDE177960112003
1998 Ford F-150 C04851M
2FTZX17W7WCA74097
2008 Dodge Nitro NO PLATES
1D8GU58658W102347
1999 Nissan Pathfinder
NO PLATES
JN8AR07Y3XW375351
Liberty Towing Port Orchard 2008 Jeep Grand Cherokee
NO PLATES
1J8HS58N88C204493
KEYS
2003 Dodge Durango
NO PLATES
1D4HS48NX3F596517
KEYS
2000 Toyota Camry
NO PLATES
2T1CF28P5YC362206
KEYS
IDX-1023630
December 5, 2025