Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: November 26th, 2025
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2009 Chevrolet Impala CDM1361
2G1WB57K191275380
NO KEYS
1999 Nissan Pathfinder NO PLATES
JN8AR07Y3XW375351
NO KEYS
2021 Volkswagen Passat CNW4093
1VWSA7A35MC001461
NO KEYS
2002 Ford Ranger
344PPS
1FTYR10D22PB33497
NO KEYS
2003 Volkswagen Passat A7845640
WVWTH63B73P391133
NO KEYS
2014 Nissan Altima
7BZD237
1N4AL3AP5EC127945
NO KEYS
Liberty Towing Port Orchard 2001 Volvo S40
NO PLATES
YV1VS39562F600685
NO KEYS
2008 Jeep Grand Cherokee
NO PLATES
1J8HS58N88C204493
KEYS
2002 Subaru Outback
NO PLATES
4S3BH806827611389
KEYS
1999 Toyota Tacoma
NO PLATES
4TANL42N1XZ491158
KEYS
2008 Kia Rondo
NO PLATES
KNAFG526487153372
NO KEYS
2003 Dodge Durango
NO PLATES
1D4HS48NX3F596517
KEYS
IDX-1023037
November 21, 2025