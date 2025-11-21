Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: November 26th, 2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2009 Chevrolet Impala CDM1361

2G1WB57K191275380

NO KEYS

1999 Nissan Pathfinder NO PLATES

JN8AR07Y3XW375351

NO KEYS

2021 Volkswagen Passat CNW4093

1VWSA7A35MC001461

NO KEYS

2002 Ford Ranger

344PPS

1FTYR10D22PB33497

NO KEYS

2003 Volkswagen Passat A7845640

WVWTH63B73P391133

NO KEYS

2014 Nissan Altima

7BZD237

1N4AL3AP5EC127945

NO KEYS

Liberty Towing Port Orchard 2001 Volvo S40

NO PLATES

YV1VS39562F600685

NO KEYS

2008 Jeep Grand Cherokee

NO PLATES

1J8HS58N88C204493

KEYS

2002 Subaru Outback

NO PLATES

4S3BH806827611389

KEYS

1999 Toyota Tacoma

NO PLATES

4TANL42N1XZ491158

KEYS

2008 Kia Rondo

NO PLATES

KNAFG526487153372

NO KEYS

2003 Dodge Durango

NO PLATES

1D4HS48NX3F596517

KEYS

