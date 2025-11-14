Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: November 19th, 2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2009 Dodge Journey

CMH5534

3D4GG47B89T572428

2003 Kia Sorento NO PLATES

KNDJC733735067809

KEYS

2011 Ford Fusion

CMJ9238

3FAHP0HA2BR330131

KEYS

1989 Toyota Celica CHW6045

JT5ST62K7K7318849

1973 EZLOAD Boat Trailer

35368AE

302288

1989 BML Success 200 WN2737LK

MHP28884B989

1989 Boat Trailer 03791AB

1MDDR9S15KB406139

1995 Ford E-350 NO PLATES

1FTJE34H2SHA77898

1995 Dodge Ram 1500

NO PLATES

3B7HF13Z2SM161340

Liberty Towing Port Orchard

2001 Subaru Legacy

NO PLATES

4SEBE686017202965

2009 Saturn Outlook

NO PLATES

5GZER13D89J123356 KEYS

2001 Ford Escape

NO PLATES

1FMCU04101KA68949 KEYS

