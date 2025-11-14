Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: November 19th, 2025
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2009 Dodge Journey
CMH5534
3D4GG47B89T572428
2003 Kia Sorento NO PLATES
KNDJC733735067809
KEYS
2011 Ford Fusion
CMJ9238
3FAHP0HA2BR330131
KEYS
1989 Toyota Celica CHW6045
JT5ST62K7K7318849
1973 EZLOAD Boat Trailer
35368AE
302288
1989 BML Success 200 WN2737LK
MHP28884B989
1989 Boat Trailer 03791AB
1MDDR9S15KB406139
1995 Ford E-350 NO PLATES
1FTJE34H2SHA77898
1995 Dodge Ram 1500
NO PLATES
3B7HF13Z2SM161340
Liberty Towing Port Orchard
2001 Subaru Legacy
NO PLATES
4SEBE686017202965
2009 Saturn Outlook
NO PLATES
5GZER13D89J123356 KEYS
2001 Ford Escape
NO PLATES
1FMCU04101KA68949 KEYS
IDX-1022694
November 14, 2025