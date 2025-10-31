Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: November 5th, 2025
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
1998 Ford Explorer AME1824
1FMZU34E3WUC25321
NO KEYS
2008 Subaru Legacy
BSA1922
4S3BL616387225490
NO KEYS
2001 BMW X5
CCY5607
WBAFA53521LP22305
NO KEYS
Liberty Towing Port Orchard
1976 Bayliner Boat
NO PLATES
SCRAP ONLY
NO KEYS
Trailer
0240-YQ
SCRAP ONLY
NO KEYS
2009 Volvo XC90
NO PLATES
YV4CZ982691515800
KEYS
2015 Chevrolet Cruze
NO PLATES
1G1PC5SB0F7239753
KEYS
2010 Subaru Forester
NO PLATES
JF2SH6CC5AH781029
NO KEYS
1988 Honda Accord
NO PLATES
1HGCA5631JA015502
KEYS
2007 Chevrolet Suburban
NO PLATES
3GNFK16327G128751
NO KEYS
IDX-1022058
October 31, 2025