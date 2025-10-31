Liberty Towing-Auction Notice

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • October 31, 2025 1:30 am

LIBERTY TOWING

AUCTION: November 5th, 2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

1998 Ford Explorer AME1824

1FMZU34E3WUC25321

NO KEYS

2008 Subaru Legacy

BSA1922

4S3BL616387225490

NO KEYS

2001 BMW X5

CCY5607

WBAFA53521LP22305

NO KEYS

Liberty Towing Port Orchard

1976 Bayliner Boat

NO PLATES

SCRAP ONLY

NO KEYS

Trailer

0240-YQ

SCRAP ONLY

NO KEYS

2009 Volvo XC90

NO PLATES

YV4CZ982691515800

KEYS

2015 Chevrolet Cruze

NO PLATES

1G1PC5SB0F7239753

KEYS

2010 Subaru Forester

NO PLATES

JF2SH6CC5AH781029

NO KEYS

1988 Honda Accord

NO PLATES

1HGCA5631JA015502

KEYS

2007 Chevrolet Suburban

NO PLATES

3GNFK16327G128751

NO KEYS

IDX-1022058

October 31, 2025