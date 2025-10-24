Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: October 29th, 2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2004 Mercedes-Benz E-Class CLF7648

WDBUF65J24A435153

NO KEYS

2008 Kia Spectra 822XRQ

KNAFE121885536987

NO KEYS

2014 Chevrolet Spark CED4993

KL8CD6S93EC462535

KEYS

2005 Honda Accord BSV9898

1HGCM55455A012514

NO KEYS

2002 Honda Accord

CRD7069

JHMCG56622C016928

NO KEYS

2002 LGCH Trailer

9531WK

LCAUS08162T261161

NO KEYS

Liberty Towing Port Orchard

1976 Bayliner Boat

NO PLATES

SCRAP ONLY

NO KEYS

Trailer

0240-YQ

SCRAP ONLY

NO KEYS

2002 Ford Explorer

NO PLATES

1FMDU75W02ZC40381

KEYS

2006 Mitsubishi Lancer

NO PLATES

JA3AJ26E76U060406

KEYS

2004 Volvo XC70

NO PLATES

YV1SZ59H141157955

KEYS

1997 Mercury Mountaineer

NO PLATES

4M2DU55P6VUJ56126

KEYS

2003 Ford Windstar

NO PLATES

2FMZA51493BB84307

KEYS

