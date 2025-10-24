Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: October 29th, 2025
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2004 Mercedes-Benz E-Class CLF7648
WDBUF65J24A435153
NO KEYS
2008 Kia Spectra 822XRQ
KNAFE121885536987
NO KEYS
2014 Chevrolet Spark CED4993
KL8CD6S93EC462535
KEYS
2005 Honda Accord BSV9898
1HGCM55455A012514
NO KEYS
2002 Honda Accord
CRD7069
JHMCG56622C016928
NO KEYS
2002 LGCH Trailer
9531WK
LCAUS08162T261161
NO KEYS
Liberty Towing Port Orchard
1976 Bayliner Boat
NO PLATES
SCRAP ONLY
NO KEYS
Trailer
0240-YQ
SCRAP ONLY
NO KEYS
2002 Ford Explorer
NO PLATES
1FMDU75W02ZC40381
KEYS
2006 Mitsubishi Lancer
NO PLATES
JA3AJ26E76U060406
KEYS
2004 Volvo XC70
NO PLATES
YV1SZ59H141157955
KEYS
1997 Mercury Mountaineer
NO PLATES
4M2DU55P6VUJ56126
KEYS
2003 Ford Windstar
NO PLATES
2FMZA51493BB84307
KEYS
IDX-1021673
October 24, 2025