Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: October 15th, 2025
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2009 Kia Sportage
NO PLATES
KNDJE723X97591092
KEYS
2007 GMC Envoy CMJ1881
1GKET63M572292553
2003 Kia Sedona NO PLATES
KNDUP131336453733
2003 Toyota Corolla BIA7698
1NXBR32E23Z150046
2008 Honda Pilot NO PLATES
5FNYF28398B012754
2004 Volkswagen Touareg
NO PLATES
WVGBC67L84D024978
2001 Honda Odyssey BYN8945
2HKRL18611H004625
2007 BMW X5 9AUZ163
4USFE43577LY80563
2014 Kia Sorento
BHR2417
5XYKT4A61EG435945
2000 Honda Civic
CSF5275
1HGEJ824XYL120403
2006 Mercedes-Benz M Class
NO PLATES
4JGBB86E96A032514
2002 LGCH Utility
9531WK
LCAUS08162T261161
Liberty Towing Port Orchard
2009 Volvo XC90
NO PLATES
YV4CZ982691515800
KEYS
2006 Honda Ridgeline
NO PLATES
2HJYK16596H510093
KEYS
2009 Ford Focus
NO PLATES
1FAHP36N69W117553
KEYS
2000 Suzuki Grand Vitara
NO PLATES
JS3TD62V4Y4128101
KEYS
2013 Ford Fusion
NO PLATES
3FA6P0H94DR238339
KEYS
2005 Chevrolet Trailblazer
NO PLATES
1GNDT13S052335287
KEYS
1999 International 4000
NO PLATES
1HTSCAAM1XH622550
KEYS
IDX-1021008
October 10, 2025