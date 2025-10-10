Liberty Towing-Auction Notice

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • October 10, 2025 1:30 am

LIBERTY TOWING

AUCTION: October 15th, 2025

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2009 Kia Sportage

NO PLATES

KNDJE723X97591092

KEYS

2007 GMC Envoy CMJ1881

1GKET63M572292553

2003 Kia Sedona NO PLATES

KNDUP131336453733

2003 Toyota Corolla BIA7698

1NXBR32E23Z150046

2008 Honda Pilot NO PLATES

5FNYF28398B012754

2004 Volkswagen Touareg

NO PLATES

WVGBC67L84D024978

2001 Honda Odyssey BYN8945

2HKRL18611H004625

2007 BMW X5 9AUZ163

4USFE43577LY80563

2014 Kia Sorento

BHR2417

5XYKT4A61EG435945

2000 Honda Civic

CSF5275

1HGEJ824XYL120403

2006 Mercedes-Benz M Class

NO PLATES

4JGBB86E96A032514

2002 LGCH Utility

9531WK

LCAUS08162T261161

Liberty Towing Port Orchard

2009 Volvo XC90

NO PLATES

YV4CZ982691515800

KEYS

2006 Honda Ridgeline

NO PLATES

2HJYK16596H510093

KEYS

2009 Ford Focus

NO PLATES

1FAHP36N69W117553

KEYS

2000 Suzuki Grand Vitara

NO PLATES

JS3TD62V4Y4128101

KEYS

2013 Ford Fusion

NO PLATES

3FA6P0H94DR238339

KEYS

2005 Chevrolet Trailblazer

NO PLATES

1GNDT13S052335287

KEYS

1999 International 4000

NO PLATES

1HTSCAAM1XH622550

KEYS

October 10, 2025