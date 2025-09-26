Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: October 1st, 2025
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
1998 Ford Ranger C27804W
1FTZR15U0WPA70225
NO KEYS
1991 Ford Ranger
C78450U
1FTCR10A4MTA25912
KEYS
1996 Ford F-150
D53975D
1FTEX15H8TKA54533
NO KEYS
2007 Toyota Corolla
NO PLATES
1NXBR32E97Z898699
NO KEYS
1993 Chrysler Concorde CRB1403
2C3EL56F8PH621583
NO KEYS
2009 Toyota Matrix
CBF1138
2T1KU40E69C133333
NO KEYS
1998 Cadillac DeVille BHV9617
1G6KD54Y1WU719921
NO KEYS
2010 Volvo XC90
NO PLATES
YV4982CZ4A1550672
NO KEYS
Liberty Towing Port Orchard
1980 Honda CX500D 4E6216
PC014101366
NO KEYS
1980 Volkswagen Rabbit 866-LLU
0017A0755066
NO KEYS
2006 Chevrolet Uplander
NO PLATES
1GNDV33L76D165501
KEYS
1997 Nissan Maxima
NO PLATES
JN1CA21D6VM524117
KEYS
2006 Chrysler 300
NO PLATES
2C3LA63H56H244489
KEYS
1998 Mazda B Series
NO PLATES
4F4YR12C7WTM46702
KEYS
2005 Hyundai Sonata
NO PLATES
KMHWF25S25A110785
KEYS
2006 Honda Ridgeline
NO PLATES
2HJYK16596H510093
KEYS
2003 Chrysler Sebring
NO PLATES
1C3EL45T03N552682
KEYS
2009 Volvo XC90
NO PLATES
YV4CZ982691515800
KEYS
2003 Chrysler Sebring
NO PLATES
4C3AG42GX3E168742
KEYS
