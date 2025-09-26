Liberty Towing-Auction Notice

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • September 26, 2025 1:30 am

LIBERTY TOWING

AUCTION: October 1st, 2025

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

1998 Ford Ranger C27804W

1FTZR15U0WPA70225

NO KEYS

1991 Ford Ranger

C78450U

1FTCR10A4MTA25912

KEYS

1996 Ford F-150

D53975D

1FTEX15H8TKA54533

NO KEYS

2007 Toyota Corolla

NO PLATES

1NXBR32E97Z898699

NO KEYS

1993 Chrysler Concorde CRB1403

2C3EL56F8PH621583

NO KEYS

2009 Toyota Matrix

CBF1138

2T1KU40E69C133333

NO KEYS

1998 Cadillac DeVille BHV9617

1G6KD54Y1WU719921

NO KEYS

2010 Volvo XC90

NO PLATES

YV4982CZ4A1550672

NO KEYS

Liberty Towing Port Orchard

1980 Honda CX500D 4E6216

PC014101366

NO KEYS

1980 Volkswagen Rabbit 866-LLU

0017A0755066

NO KEYS

2006 Chevrolet Uplander

NO PLATES

1GNDV33L76D165501

KEYS

1997 Nissan Maxima

NO PLATES

JN1CA21D6VM524117

KEYS

2006 Chrysler 300

NO PLATES

2C3LA63H56H244489

KEYS

1998 Mazda B Series

NO PLATES

4F4YR12C7WTM46702

KEYS

2005 Hyundai Sonata

NO PLATES

KMHWF25S25A110785

KEYS

2006 Honda Ridgeline

NO PLATES

2HJYK16596H510093

KEYS

2003 Chrysler Sebring

NO PLATES

1C3EL45T03N552682

KEYS

2009 Volvo XC90

NO PLATES

YV4CZ982691515800

KEYS

2003 Chrysler Sebring

NO PLATES

4C3AG42GX3E168742

KEYS

IDX-1020279

September 19, 2025