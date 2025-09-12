Liberty Towing-Auction Notice-

LIBERTY TOWING

AUCTION: September 17th, 2025

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2013 Honda Civic

NO PLATES

2HGFG4A52DH705795

NO KEYS

2008 Nissan Altima

CDN5362

1N4AL21E98N527881

NO KEYS

2004 Chevrolet Avalanche D03948B

3GNEC12T84G328821

NO KEYS

1996 Pontiac Firebird AIW0423

2G2FS22K3T2201879

NO KEYS

1998 Toyota Camry CRB9338

JT2BG22K1W0208467

HAS KEYS

2006 Subaru Outback CNS4114

4S4BP62C966332549

NO KEYS

2014 Subaru Outback

CPL2607

4S4BRBDC3E3254091

NO KEYS

2007 Mazda CX-7 CEV9715

JM3ER293670142195

NO KEYS

2008 Suzuki SX4 Crossover CNR3023

JS2YB413085103890

NO KEYS

1997 Honda Civic BYT7322

2HGEJ8543VH512966

NO KEYS

2000 Honda Accord BYT5237

1HGCG1653YA093296

NO KEYS

2008 Dodge Avenger

CSK1439

1B3LC46K08N623834

NO KEYS

2009 Chevrolet Malibu CFC8210

1G1ZG57B694256410

HAS KEYS

2012 Nissan Altima

CJT3567

1N4AL2AP0CN516018

NO KEYS

1992 Ford E-350 BOE1441

1FBJS31H3NHA53728

HAS KEYS

2009 Toyota Camry BOJ3295

4T1BE46K49U272286

NO KEYS

1994 Chevrolet C/K 1500 D38382G

2GCEK19K2R1106154

NO KEYS

Liberty Towing Port Orchard

2002 Honda Accord 6DXP4

1HGCG22582A035865

HAS KEYS

2002 Chevrolet Blazer 234X0U

1GNDT13W02K149845

HAS KEYS

1986 Subaru GL

322XLE

JF2AN53B1GF484267

NO KEYS

2003 Saturn L-Series

CDH8978

1G8JW84R83Y548578

NO KEYS

2004 Honda Shadow VLX

8K5946

JH2PC210X4M500124

NO KEYS

1999 Subaru Legacy

NO PLATES

4S3BK4252X6305591

HAS KEYS

1993 Saturn S Series

NO PLATES

1G8ZK5574PZ218267

HAS KEYS

2001 Ford Explorer

NO PLATES

1FMDU73E11ZA29358

HAS KEYS

1996 Lincoln Town Car

NO PLATES

1LNLM81W5TY733455

HAS KEYS

1983 Kawasaki

NO PLATES

JKAKZFH170AD18620

NO KEYS

1980 Mazda RX-7

NO PLATES

SA22C584273

NO KEYS

2013 Hyundai Accent

NO PLATES

KMHCT5AE0DU135405

NO KEYS

