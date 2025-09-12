Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: September 17th, 2025
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2013 Honda Civic
NO PLATES
2HGFG4A52DH705795
NO KEYS
2008 Nissan Altima
CDN5362
1N4AL21E98N527881
NO KEYS
2004 Chevrolet Avalanche D03948B
3GNEC12T84G328821
NO KEYS
1996 Pontiac Firebird AIW0423
2G2FS22K3T2201879
NO KEYS
1998 Toyota Camry CRB9338
JT2BG22K1W0208467
HAS KEYS
2006 Subaru Outback CNS4114
4S4BP62C966332549
NO KEYS
2014 Subaru Outback
CPL2607
4S4BRBDC3E3254091
NO KEYS
2007 Mazda CX-7 CEV9715
JM3ER293670142195
NO KEYS
2008 Suzuki SX4 Crossover CNR3023
JS2YB413085103890
NO KEYS
1997 Honda Civic BYT7322
2HGEJ8543VH512966
NO KEYS
2000 Honda Accord BYT5237
1HGCG1653YA093296
NO KEYS
2008 Dodge Avenger
CSK1439
1B3LC46K08N623834
NO KEYS
2009 Chevrolet Malibu CFC8210
1G1ZG57B694256410
HAS KEYS
2012 Nissan Altima
CJT3567
1N4AL2AP0CN516018
NO KEYS
1992 Ford E-350 BOE1441
1FBJS31H3NHA53728
HAS KEYS
2009 Toyota Camry BOJ3295
4T1BE46K49U272286
NO KEYS
1994 Chevrolet C/K 1500 D38382G
2GCEK19K2R1106154
NO KEYS
Liberty Towing Port Orchard
2002 Honda Accord 6DXP4
1HGCG22582A035865
HAS KEYS
2002 Chevrolet Blazer 234X0U
1GNDT13W02K149845
HAS KEYS
1986 Subaru GL
322XLE
JF2AN53B1GF484267
NO KEYS
2003 Saturn L-Series
CDH8978
1G8JW84R83Y548578
NO KEYS
2004 Honda Shadow VLX
8K5946
JH2PC210X4M500124
NO KEYS
1999 Subaru Legacy
NO PLATES
4S3BK4252X6305591
HAS KEYS
1993 Saturn S Series
NO PLATES
1G8ZK5574PZ218267
HAS KEYS
2001 Ford Explorer
NO PLATES
1FMDU73E11ZA29358
HAS KEYS
1996 Lincoln Town Car
NO PLATES
1LNLM81W5TY733455
HAS KEYS
1983 Kawasaki
NO PLATES
JKAKZFH170AD18620
NO KEYS
1980 Mazda RX-7
NO PLATES
SA22C584273
NO KEYS
2013 Hyundai Accent
NO PLATES
KMHCT5AE0DU135405
NO KEYS
