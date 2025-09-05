Liberty Towing-Auction Notice

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • September 5, 2025 1:30 am

LIBERTY TOWING

AUCTION: September 10th, 2025

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2009 Chevrolet Malibu CFC8210

1G1ZG57B694256410

HAS KEY

2012 Nissan Altima

CJT3567

1N4AL2AP0CN516018

2006 Toyota Avalon CED6119

4T1BK36B56U100525

HAS KEY

1992 Ford E-350 BOE1441

1FBJS31H3NHA53728

HAS KEY

2007 Dodge Ram 2500

NO PLATES

1D3KS28D67J544083

2006 Honda Accord

NO PLATES

1HGCM568X6A165666

2002 Toyota Corolla

NO PLATES

2T1BR12E32C857323

Liberty Towing Port Orchard

2003 Saturn L-Series

CDH8978

1G8JW84R83Y548578

2004 Honda Shadow VLX

8K5946

JH2PC210X4M500124

1999 Honda Accord

NO PLATES

JHMCG5655XC050120

HAS KEY

2006 BMX X3

NO PLATES

WBXPA93406WG82730

HAS KEY

1997 Nissan Maxima

NO PLATES

JN1CA21D6VM524117

HAS KEY

1999 Volvo V70

NO PLATES

YV1LZ56D4X2547629

HAS KEY

IDX-1019278

September 10, 2025