Liberty Towing- Auction Notice

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • August 22, 2025 1:30 am

LIBERTY TOWING

AUCTION: August 27th, 2025

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

1980 Suzuki GS550

0B8763

GS550E710865

1997 GMC Sierra 1500

NO PLATES

2GTEK19RXV1543178

2007 Chrysler Sebring

CSJ8740

1C3LC56K17N547337

2004 Kia Optima

CGY8494

KNAGD126945362389

2010 Chevrolet Malibu

NO PLATES

1G1ZA5E06AF280539

2010 Audi A6

CLT1069

WAUKGAFB0AN078539

2009 Kia Rio5

AAJ9076

KNADE243796587193

2001 Cadillac Seville

CJC4430

1G6KY54921U188735

2004 Lexus ES 330

CBE9247

JTHBA30G540015974

2007 Ford Explorer

BNX0573

1FMEU73E17UB25436

1998 Subaru Impreza

BAE5398

JF1GF4853WG810054

2007 Kia Sportage

NO PLATES

KNDJE723677392067

Liberty Towing Port Orchard

2006 Audi A6

NO PLATES

WAUDG74F36N070797

2003 Ford F150

D52612F

2FTRX18L23CA26538

1992 Ford F150

NO PLATES

1FTEX15Y0NKB76161

1993 Ford F150

NO PLATES

1FTEX15N5PKA20447

2007 Mitsubishi Eclipse

NO PLATES

4A3AK24F07E015939

2003 Subaru Impreza

NO PLATES

JF1GD29643G512352

1987 Mazda B Series

NO PLATES

JM2UF1136H0154377

1983 Kawasaki GPZ

NO PLATES

JKAKZFH170AD18620

1980 Mazda RX-7

NO PLATES

SA22C584273

1997 Ford Explorer

NO PLATES

1FMDU32X5VZA32748

1998 Toyota RAV4

NO PLATES

JT3HP10V6W7075225

2005 Lincoln Navigator

NO PLATES

5LMEU88H55ZJ28166

2005 Saturn L300

NO PLATES

1G8JD54R05Y503612

1994 Ford Explorer

NO PLATES

1FMDU34XXRUA80309

