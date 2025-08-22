Liberty Towing- Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: August 27th, 2025
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
1980 Suzuki GS550
0B8763
GS550E710865
1997 GMC Sierra 1500
NO PLATES
2GTEK19RXV1543178
2007 Chrysler Sebring
CSJ8740
1C3LC56K17N547337
2004 Kia Optima
CGY8494
KNAGD126945362389
2010 Chevrolet Malibu
NO PLATES
1G1ZA5E06AF280539
2010 Audi A6
CLT1069
WAUKGAFB0AN078539
2009 Kia Rio5
AAJ9076
KNADE243796587193
2001 Cadillac Seville
CJC4430
1G6KY54921U188735
2004 Lexus ES 330
CBE9247
JTHBA30G540015974
2007 Ford Explorer
BNX0573
1FMEU73E17UB25436
1998 Subaru Impreza
BAE5398
JF1GF4853WG810054
2007 Kia Sportage
NO PLATES
KNDJE723677392067
Liberty Towing Port Orchard
2006 Audi A6
NO PLATES
WAUDG74F36N070797
2003 Ford F150
D52612F
2FTRX18L23CA26538
1992 Ford F150
NO PLATES
1FTEX15Y0NKB76161
1993 Ford F150
NO PLATES
1FTEX15N5PKA20447
2007 Mitsubishi Eclipse
NO PLATES
4A3AK24F07E015939
2003 Subaru Impreza
NO PLATES
JF1GD29643G512352
1987 Mazda B Series
NO PLATES
JM2UF1136H0154377
1983 Kawasaki GPZ
NO PLATES
JKAKZFH170AD18620
1980 Mazda RX-7
NO PLATES
SA22C584273
1997 Ford Explorer
NO PLATES
1FMDU32X5VZA32748
1998 Toyota RAV4
NO PLATES
JT3HP10V6W7075225
2005 Lincoln Navigator
NO PLATES
5LMEU88H55ZJ28166
2005 Saturn L300
NO PLATES
1G8JD54R05Y503612
1994 Ford Explorer
NO PLATES
1FMDU34XXRUA80309
August 22, 2025