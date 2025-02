Liberty Towing- Auction Notice

LIBERTY TOWING AUCTION: February 26th, 2025

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday.

Auction Date: 2/26/2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

1999 Ford F-550 Super Duty

C75978V

1FDAF56F5XEB74540

2009 Audi A6 CNJ2107

WAUSG74F29N049418

2004 BMW 5 Series BVB7988

WBANA53524B173839

2000 Toyota Corolla

AIX5573

1NXBR12E0YZ305494

2008 Kia Spectra

CLB7320 KNAFE121485535254

2001 Chevrolet Cavalier

CKD1056

1G1JC124117183976

Liberty Towing Port Orchard

2000 Volkswagen Jetta

NO PLATES

3VWSA29M5YM097905

2006 Mazda 6

NO PLATES

1YVHP80C765M23123

2003 MINI Cooper

NO PLATES

WMWRE33473TD65669

February 21, 2025