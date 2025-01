Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: February 5th, 2025

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday.

Auction Date: 2/5/2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2003 Dodge Neon

CPM1463

1B3ES26C83D255037

1996 GMC Sierra 1500

B03127W

2GTEK19RXT1559037

2000 Chevrolet Tahoe

BUL3778

1GNEK13T1YJ189976

2003 Honda Odyssey

638PCL

5FNRL18933B115446

2001 Ford F-150 C75687F

2FTZF172X1CA03582

1998 Ford F-150 B45760U

1FTZX1760WKB51324

2002 Honda Civic

CRC0375

1HGEM21992L070425

Liberty Towing Port Orchard

2000 Honda Accord

NO PLATES

JHMCG6688YC010762

1992 Mitsubishi Truck

NO PLATES

JA7FL24W7NP010905

2006 Toyota Highlander

NO PLATES

JTEDP21A460092573

IDX-1008632

January 31, 2025