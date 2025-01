Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: January 22nd. 2025

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday.

Auction Date: 1/22/2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2007 Scion tC

CDH7905

JTKDE177770210965

2004 BMW 5 Series BWL9011

WBANA73594B059932

2004 Chevrolet Tahoe CDU9096

1GNEK13V94J241253

1997 Saturn S-Series

NO PLATE

1G8ZF528XVZ115952

2004 Buick Rainier NO PLATE

5GADT13S642319734

2002 Pontiac Grand Prix BSP1987

1G2WP12KX2F163690

2014 Infiniti QX60 CBN2625

5N1AL0MM1EC520542

2007 Toyota Sienna

BNZ1644

5TDZK22CX7S048018

2007 Toyota Corolla

CNZ8842

1NXBR30E17Z825975

1999 Dodge Neon

NO PLATE

3B3ES42YXXT581757

2004 Chevrolet Silverado

C44499E

2GCEC19V941288497

2010 Dodge Caravan

AUS6957

2D4RN4DE8AR348659

Liberty Towing Port Orchard

2015 Chevrolet Camaro CKP6592

2G1FB1E30F9304207

1994 Lincoln Town Car

NO PLATE

1LNLM81W1RY635550

2003 Volkswagen Passat

NO PLATE

WVWRH63B73P338782

1991 Chevrolet S10

NO PLATE

1GCCT19Z8M0198831

2004 Ford Escape

NO PLATE

1FMCU93104KB34460

IDX-1007926

January 17, 2025