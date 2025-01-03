Liberty Towing-Auction Notice

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • January 3, 2025 1:30 am

LIBERTY TOWING

AUCTION | January 8th. 2025

LIBERTY TOWING TACOMA

Vehicle/Plate/VIN

2007 Honda Fit

AUS3747

JHMGD38647S005129

2008 Cadillac CTS

CEU2479

1G6DF577580216165

2002 Toyota Camry BYK5092

JTDBE32K120002689

1995 Plymouth Neon

BUL0658

1P3ES67CXSD544343

2007 Audi A4 NO PLATES

WAUAF78E67A097685

2001 Honda CR-V

BXR0622

JHLRD18671C041299

2004 Honda Accord CBT6284

JHMCM56394C035574

2003 Mercury Marquis

CNC4301

2MEFM75W53X651164

2005 Ford Escape

DP73735

1FMYU93165KA04903

2015 Kia Optima CHF5538

KNAGM4A78F5616172

2011 Ford Flex BMR2183

2FMHK6CC6BBD35234

2014 Ford Focus EWD7218

1FADP3K23EL207491

2009 Saturn Vue CLT3604

3GSCL93Z99S528049

LIBERTY TOWING PORT ORCHARD

2024 Volkswagen GTI A8 A7932323

WVW3A7CDXRW225604

2008 Infiniti FX35

CKH1005

JNRAS08W28X200646

2009 Kia Spectra

007YXO

KNAFE221895621481

1994 Honda Accord

NO PLATES

1HGCD7241RA019711

1999 Ford Taurus

NO PLATES

1FAFP52U6XG280839

2002 Chrysler PT Cruiser

NO PLATES

3C8FY68B22T201432

2006Hyundai Tucson

NO PLATES

KM8JN12D36U335035

IDX-1007335

January 3, 2025