Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION | January 8th. 2025
LIBERTY TOWING TACOMA
Vehicle/Plate/VIN
2007 Honda Fit
AUS3747
JHMGD38647S005129
2008 Cadillac CTS
CEU2479
1G6DF577580216165
2002 Toyota Camry BYK5092
JTDBE32K120002689
1995 Plymouth Neon
BUL0658
1P3ES67CXSD544343
2007 Audi A4 NO PLATES
WAUAF78E67A097685
2001 Honda CR-V
BXR0622
JHLRD18671C041299
2004 Honda Accord CBT6284
JHMCM56394C035574
2003 Mercury Marquis
CNC4301
2MEFM75W53X651164
2005 Ford Escape
DP73735
1FMYU93165KA04903
2015 Kia Optima CHF5538
KNAGM4A78F5616172
2011 Ford Flex BMR2183
2FMHK6CC6BBD35234
2014 Ford Focus EWD7218
1FADP3K23EL207491
2009 Saturn Vue CLT3604
3GSCL93Z99S528049
LIBERTY TOWING PORT ORCHARD
2024 Volkswagen GTI A8 A7932323
WVW3A7CDXRW225604
2008 Infiniti FX35
CKH1005
JNRAS08W28X200646
2009 Kia Spectra
007YXO
KNAFE221895621481
1994 Honda Accord
NO PLATES
1HGCD7241RA019711
1999 Ford Taurus
NO PLATES
1FAFP52U6XG280839
2002 Chrysler PT Cruiser
NO PLATES
3C8FY68B22T201432
2006Hyundai Tucson
NO PLATES
KM8JN12D36U335035
IDX-1007335
January 3, 2025