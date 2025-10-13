City of Gig Harbor-SUMMARY OF ORDINANCE 1549

SUMMARY OF ORDINANCE 1549
of the City of Gig Harbor, Washington
On September 29, 2025, the City Council of the City of Gig Harbor passed Ordinance 1549, which is summarized by its title as follows: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF GIG HARBOR, WASHINGTON, RELATING TO IMPACT FEES; ADOPTING A NEW PROJECT LIST AS REQUIRED BY GHMC.SECTION 19.12.120 FOR THE CALCULATION OF TRANSPORTATION IMPACT FEES; AMENDING CHAPTER 19.12 OF THE GIG HARBOR MUNICIPAL CODE TO IMPLEMENT STATUTORY REDUCTIONS IN IMPACT FEES FOR ACCESSORY DWELLING UNITS; ADOPTING A NEW TRANSPORTATION IMPACT FEE RATE STUDY; AMENDING APPENDICES A-1 AND A-2 OF ORDINANCE NO. 1401; PROVIDING FOR SEVERABILITY AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The full text of this ordinance will be mailed upon request, or you can access the full version at www.gigharborwa.gov.
October 13, 2025