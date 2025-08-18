City of Gig Harbor-SUMMARY OF ORDINANCE 1548

SUMMARY OF ORDINANCE 1548
of the City of Gig Harbor,
Washington
On August 11, 2025, the City Council of the City of Gig Harbor passed Ordinance 1548, which is summarized by its title as follows: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF GIG HARBOR, WASHINGTON, RELATING TO BUSINESS LICENSING; AMENDING CHAPTER 5.01 OF THE GIG HARBOR MUNICIPAL CODE TO ESTABLISH A REVISED FEE-FREE THRESHOLD FOR BUSINESSES LOCATED OUTSIDE CITY LIMITS; PROVIDING FOR SEVERABILITY AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The full text of this ordinance will be mailed upon request, or you can access the full version at www.gigharborwa.gov.
IDX-1018322
August 18, 2025