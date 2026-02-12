City of Fircrest-Summary of Ordinance 1753 & 1754

City of Fircrest
DECEMBER 09, 2025
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1753: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1739 TO AUTHORIZE ADDITIONAL EXPENDITURES OF FUNDS FOR MATTERS NOT FORESEEN AT THE TIME OF FILING THE 2025 ANNUAL BUDGET, PROVIDING SEVERABILITY, AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
Summary of Ordinance 1754: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, ADOPTING AMENDMENTS TO CHAPTERS 22.58, 22.64, AND 22.98 OF THE FIRCREST MUNICIPAL CODE TO IMPLEMENT AND ENSURE CONSISTENCY WITH DESIGN REGULATION STATUTORY REQUIREMENTS IN REVISED CODE OF WASHINGTON 36.70A.630 AND ACCESSORY DWELLING UNIT PROVISIONS IN ENGROSSED HOUSE BILL 1337 AND MAKE TECHNICAL CHANGES; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE. The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
