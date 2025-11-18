City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

City of Fircrest
November 12, 2025
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1744: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE NO. 1671 AND FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 6.08.140 RELATING TO THE COLLECTION AND DISPOSAL OF SOLID WASTE, RECYCLEABLE MATERIALS, AND YARD WASTE FOR SPECIAL EVENTS. Summary of Ordinance 1745: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, FIXING THE AMOUNT OF THE ANNUAL AD V ALOREM TAX LEVY NECESSARY FOR THE FISCAL YEAR 2026; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE. Summary of Ordinance 1746: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.050 RELATING TO SALARIES OF NON-UNION CITY EMPLOYEES AND AMENDING FMC 2.44.090 RELATING TO THE HOURLY RATE OF PAY FOR CASUAL AND SEASONAL EMPLOYEES; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE. Summary of Ordinance 1747: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.070 RELATING TO THE MUNICIPAL COURT JUDGE’S MONTHLY RATE OF PAY AND THE CIVIL SERVICE CHIEF EXAMINER’S MONTHLY RATE OF PAY; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE. The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
November 18, 2025