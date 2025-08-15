City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

City of Fircrest
August 12, 2025
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1742: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, ENACTING FIRCREST MUNICIPAL CODE CHAPTER 16.56 AUTHORIZING AND REGULATING THE USE OF AUTOMATED TRAFFIC SAFETY CAMERAS; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed u
