City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

City of Fircrest
August 27, 2024
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1725:
AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1723 TO AUTHORIZE ADDITIONAL EXPENDITURES OF FUNDS FOR MATTERS NOT FORESEEN AT THE TIME OF FILING THE 2024 ANNUAL BUDGET, PROVIDING SEVERABILITY, AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-1001647
August 29, 2024