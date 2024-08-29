City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • August 29, 2024 1:30 am

City of Fircrest

August 27, 2024

NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL

Summary of Ordinance 1725:

AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1723 TO AUTHORIZE ADDITIONAL EXPENDITURES OF FUNDS FOR MATTERS NOT FORESEEN AT THE TIME OF FILING THE 2024 ANNUAL BUDGET, PROVIDING SEVERABILITY, AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.

The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.

IDX-1001647

August 29, 2024