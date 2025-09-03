Cause No. 25-2-07532-5
SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF
SALE OF REAL PROPERTY
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE
OAK HILLS CONSTRUCTION, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY,
Plaintiff(s),
vs.
725 BROADWAY, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY; SERENE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC, A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY; VAULT HOLDING, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY,
Defendant(s).
TO: 725 BROADWAY, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY, Judgment Debtor(s).
The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 716 TO 728 COMMERCE STREET, TACOMA, WA 98402 (aka “725 Broadway”).
The sale of the above described property is to take place:
Time: 10:00 A.M.
Date: Friday, October 10, 2025
Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402
2nd Floor Entry Plaza
The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $454,716.50 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:
Dated at Tacoma, Washington, August 26, 2025.
KEITH SWANK
SHERIFF OF PIERCE COUNTY.
By: Christine A Eaves, Deputy
Civil Section, 930 Tacoma Avenue South,
Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402
(253) 798 7520
See legal description below or reverse:
LEGAL DESCRIPTION
LOTS 8 TO 14, INCLUSIVE, BLOCK 705, MAP OF NEW TACOMA, WASHINGTON TERRITORY, ACCORDING TO PLAT FILED FOR RECORD FEBRUARY 3, 1875, IN THE OFFICE OF THE COUNTY AUDITOR, IN PIERCE COUNTY, WASHINGTON. TOGETHER WITH A TRACT OF LAND ABUTTING, EXTENDING FROM THE EASTERLY LINE OF LOTS 10 TO 14, INCLUSIVE, TO THE WESTERLY LINE OF COMMERCE STREET AND LYING BETWEEN THE PROLONGATIONS OF THE NORTH AND SOUTH LINES OF SAID LOTS, FORMERLY BEING A PART OF RAINIER STREET, WHICH WAS VACATED BY ORDINANCE PASSED BY THE COMMON COUNCIL OF NEW TACOMA, DATED OCTOBER 24, 1883 AND APPROVED OCTOBER 31, 1883.
PARCEL NO.: 2007050061
ATTORNEY FOR PLAINTIFF:
HANSON BAKER LUDLOW DRUMHELLER P.S.
LACEE L. CURTIS, ATTORNEY
11980 NE 24TH ST STE 100 BELLEVUE, WA. 98005
(425)832-3000
IDX-1018963
September 3, 10, 17, 24, 2025