Cause No. 25-2-07532-5 -SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF SALE

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • September 3, 2025 1:30 am

Cause No. 25-2-07532-5

SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF

SALE OF REAL PROPERTY

IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON

IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE

OAK HILLS CONSTRUCTION, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY,

Plaintiff(s),

vs.

725 BROADWAY, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY; SERENE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC, A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY; VAULT HOLDING, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY,

Defendant(s).

TO: 725 BROADWAY, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY, Judgment Debtor(s).

The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 716 TO 728 COMMERCE STREET, TACOMA, WA 98402 (aka “725 Broadway”).

The sale of the above described property is to take place:

Time: 10:00 A.M.

Date: Friday, October 10, 2025

Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402

2nd Floor Entry Plaza

The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $454,716.50 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:

Dated at Tacoma, Washington, August 26, 2025.

KEITH SWANK

SHERIFF OF PIERCE COUNTY.

By: Christine A Eaves, Deputy

Civil Section, 930 Tacoma Avenue South,

Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402

(253) 798 7520

See legal description below or reverse:

LEGAL DESCRIPTION

LOTS 8 TO 14, INCLUSIVE, BLOCK 705, MAP OF NEW TACOMA, WASHINGTON TERRITORY, ACCORDING TO PLAT FILED FOR RECORD FEBRUARY 3, 1875, IN THE OFFICE OF THE COUNTY AUDITOR, IN PIERCE COUNTY, WASHINGTON. TOGETHER WITH A TRACT OF LAND ABUTTING, EXTENDING FROM THE EASTERLY LINE OF LOTS 10 TO 14, INCLUSIVE, TO THE WESTERLY LINE OF COMMERCE STREET AND LYING BETWEEN THE PROLONGATIONS OF THE NORTH AND SOUTH LINES OF SAID LOTS, FORMERLY BEING A PART OF RAINIER STREET, WHICH WAS VACATED BY ORDINANCE PASSED BY THE COMMON COUNCIL OF NEW TACOMA, DATED OCTOBER 24, 1883 AND APPROVED OCTOBER 31, 1883.

PARCEL NO.: 2007050061

ATTORNEY FOR PLAINTIFF:

HANSON BAKER LUDLOW DRUMHELLER P.S.

LACEE L. CURTIS, ATTORNEY

11980 NE 24TH ST STE 100 BELLEVUE, WA. 98005

(425)832-3000

IDX-1018963

September 3, 10, 17, 24, 2025