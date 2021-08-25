Cause No. 20-2-07843-9
SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF
SALE OF REAL PROPERTY
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE
LAKERIDGE PAVING COMPANY, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY, Plaintiff(s),
vs.
RAINIER VIEW COURT III LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY; AND NAVIGATORS INSURANCE COMPANY, BOND NO. NAV00021824,
Defendant(s).
TO: RAINIER VIEW COURT III LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY, Judgment Debtor(s).
The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property addresses are:
17813-A 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510011
17813-B 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510021
17813-C 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510031
17813-D 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510041
17815-A 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510051
17815-B 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510061
17815-C 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510071
17815-D 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510081
17817-A 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510091
17817-B 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510101
17817-C 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510111
17817-D 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510121
17819-A 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510131
17819-B 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510141
17819-C 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510151
17819-D 22ND AVENUE EAST, TACOMA, WA 98445 – PARCEL NO. 9010510161
The sale of the above described property is to take place:
Time: 10:00 A.M.
Date: Friday, October 8, 2021
Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402
2nd Floor Entry Plaza
The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $35,631.78 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:
Dated at Tacoma, Washington, August 19, 2021.
ED TROYER, SHERIFF OF PIERCE COUNTY.
By: Christine A Eaves, Deputy
Civil Section, 930 Tacoma Avenue South, Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402
(253) 798 7520
See legal description below or reverse:
LEGAL DESCRIPTION
UNITS A, B, C AND D, BUILDING 17813, RAINIER VIEW COURT TOWNHOMES, PHASE 1, AN AIR-SPACE CONDOMINIUM, ACCORDING TO THE DECLARATION THEREOF RECORDED FEBRUARY 26, 2020, UNDER RECORDING NO. 202002260922, AND SURVEY MAP AND PLANS RECORDED UNDER RECORDING NO. 202002265003, RECORDS OF PIERCE COUNTY, WASHINGTON, AND ANY AMENDMENTS THERETO.
UNITS A, B, C AND D, BUILDING 17815, RAINIER VIEW COURT TOWNHOMES, PHASE 1, AN AIR-SPACE CONDOMINIUM, ACCORDING TO THE DECLARATION THEREOF RECORDED FEBRUARY 26, 2020, UNDER RECORDING NO. 202002260922, AND SURVEY MAP AND PLANS RECORDED UNDER RECORDING NO. 202002265003, RECORDS OF PIERCE COUNTY, WASHINGTON, AND ANY AMENDMENTS THERETO.
UNITS A, B, C AND D, BUILDING 17817, RAINIER VIEW COURT TOWNHOMES, PHASE 1, AN AIR-SPACE CONDOMINIUM, ACCORDING TO THE DECLARATION THEREOF RECORDED FEBRUARY 26, 2020, UNDER RECORDING NO. 202002260922, AND SURVEY MAP AND PLANS RECORDED UNDER RECORDING NO. 202002265003, RECORDS OF PIERCE COUNTY, WASHINGTON, AND ANY AMENDMENTS THERETO.
UNITS A, B, C AND D, BUILDING 17819, RAINIER VIEW COURT TOWNHOMES, PHASE 1, AN AIR-SPACE CONDOMINIUM, ACCORDING TO THE DECLARATION THEREOF RECORDED FEBRUARY 26, 2020, UNDER RECORDING NO. 202002260922, AND SURVEY MAP AND PLANS RECORDED UNDER RECORDING NO. 202002265003, RECORDS OF PIERCE COUNTY, WASHINGTON, AND ANY AMENDMENTS THERETO.
SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON
ATTORNEY FOR PLAINTIFF:
WILLIAM H. CHARBONNEAU, ATTORNEY AT LAW 120 WEST DAYTON, STE D-9 EDMONDS, WA. 98020
(425)771-6000
IDX-936291
August 25, September 1, 8, 15, 2021