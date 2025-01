Bills Towing-Auction Notice

ABANDONED VEHICLE AUCTION

In compliance with the revised code of Washington 46.55.130, State of Washington, Bill’s Towing Inc. will sell to the highest bidder for cash at 1210 S. Sprague, Tacoma, Washington, on January 8, 2025 at the hour of 12 noon. Inspetion starts at 9 AM on the following described vehicles. All cars must be paid for by 5 PM the day of the auction and must be removed also by 5 PM the day of the auction. Vehicles not removed will be awarded to the second bidder.

YEAR MAKE MODEL

03 Acura RSX

02 Audi A4

12 Audi A7

11 BMW 740

90 Chev Camero

14 Chev Equinox

95 Chev Geo Metro

06 Chev Impala

97 Chev S-10

00 Chev S-10

95 Chev Tahoe

08 Chevy Tahoe

06 Chry 300

07 Chry PT Cruiser

08 Dodge Charger 17 Dodge Charger

02 Dodge Durango

04 Dodge Intrepid

96 DLPHN 33’ MH

08 Dodge Grand Caravan 92 Egil Talcp

? Euro RV Coach

96 Ford Explorer

06 Ford Econoline E250

84 Ford Coach 23’ MH

09 Ford Escape

12 Ford Escape

16 Ford Expedition

07 Ford Explorer

01 Ford F250 04 Ford Freestar

07 Ford Fusion

97 Ford Mustang

04 Ford Mustang

93 Ford Ranger

98 Ford Ranger

95 Ford Thunder Bird

04 GMC Envoy

97 GMC Savana

99 GMC Savana

79 Holiday 30’ MH

96 Honda Accord

99 Honda Accord

14 Honda Accord

96 Honda Civic 98 Honda Civic

04 Honda Civic

08 Honda CRV

02 Hyun Elantra

10 Hyun Elantra

11 Huyn Elantra

04 Hyun XG

02 Jeep Liberty

05 Jeep Liberty

05 Kia Optima

04 Kia New Spectra

06 Kia New Spectra

23 Mazda 3

06 Mazda MX-5 Miata

02 Mazda Protege 98 Merz E

14 Nissan Rouge

10 Nissan Sentra

11 Nissan Versa

90 OSHK John Deere/MH

00 Pols SKT

97 Saturn SWI

90 SKIDO SKT

99 Subaru Forester

98 Subaru Impreza

98 Toyota Camry

03 Toyota Camry

04 Toyota Camry

11 Toyota Camry

02 Toyota Corolla 04 Toyota Corolla

10 Toyota Corolla

01 Toyota Sienna

91 Toyota Tercel

08 TRIT Utility Trailor

03 VW Jetta

11 VW Jetta

77 WINBG 25’ MH

? 12’ Trailer

? 8’ Trailer

? Utility Trailer

IDX-1007125

January 3, 2025