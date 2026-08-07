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LIBERTY TOWING-AUCTION

Published 1:30 am Friday, August 7, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: August 12th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2003 Pontiac Aztek

CTF4584

3G7DA03E73S523596

KEYS

2007 Chevrolet Monte Carlo CNG3373

2G1WK15K979159256

KEYS

2006 Audi A3 CWC0989

WAUNF78P96A137369

KEYS

2006 Mercury Mountaineer

CNC5614

4M2EU47E76UJ20845

1977 Chevrolet C20

C04115T

CCS247J163648

2007 Mecedes Benz S Class

CVK1363

WDDNG71X07A099919

Liberty Towing Port Orchard

1999 Chevrolet Astro CNF4423

1GNEL19W2XB172966

2001 Toyota Corolla 9ACJ750

1NXBR12E41Z428284

2008 Scion xD

BHV1925

JTKKU10408J017577

IDX1034821

August 7, 2026

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