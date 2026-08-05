Cause No. 25-2-11500-9-Sheriff’s Sale
Published 1:30 am Wednesday, August 5, 2026
Cause No. 25-2-11500-9
SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF
SALE OF REAL PROPERTY
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC,
Plaintiff(s),
vs.
DIXIE KRIEG, A SINGLE WOMAN; ET AL.,
Defendant(s).
TO: DIXIE KRIEG, A SINGLE WOMAN (IN REM), Judgment Debtor(s).
The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 2615 159TH ST. CT. E., TACOMA, WA 98445.
The sale of the above described property is to take place:
Time: 10:00 A.M.
Date: Friday, September 18, 2026
Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402
2nd Floor Entry Plaza
The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $110,498.03 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:
Dated at Tacoma, Washington, July 29, 2026.
KEITH SWANK
SHERIFF OF PIERCE COUNTY.
By: Christine A Eaves, Deputy
Civil Section, 930 Tacoma Avenue South,
Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402
(253) 798 7520
See legal description below or reverse:
LEGAL DESCRIPTION
PARCEL “A”: LOT 23 OF HARLEQUIN MEADOWS, ACCORDING TO PLAT RECORDED SEPTEMBER 9, 1993 UNDER AUDITOR’S NO. 9309090898, IN PIERCE COUNTY, WASHINGTON. TOGETHER WITH AN UNDIVIDED 1/58TH INTEREST IN AND TO TRACT A OF HARLEQUIN MEADOWS AS CONVEYED BY INSTRUMENT RECORDED UNDER AUDITOR’S NO. 9403180858. PARCEL “B”: A NON-EXCLUSIVE EASEMENT FOR INGRESS AND EGRESS AS DELINEATED ON HARLEQUIN MEADOWS, ACCORDING TO PLAT RECORDED SEPTEMBER 9, 1993 UNDER AUDITOR’S NO. 9309090898, IN PIERCE COUNTY, WASHINGTON.
PARCEL NO.: 5000910230
ATTORNEY FOR PLAINTIFF:
ZBS LAW, LLP
TOM B. PIERCE, ESQ.
11335 NE 122ND WY, STE 105 KIRKLAND, WA. 98034
(206)209-0375
IDX-1034686
August 5, 12, 19, 26, 2026