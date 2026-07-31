LIBERTY TOWING-AUCTION
Published 1:30 am Friday, July 31, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: August 5th, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2003 Kia Rio CEB2260
KNADC125736279730
2008 Kia Spectra BOA1253
KNAFE121585016715
1993 Cadillac Seville
9339J
1G6KS52B2PU825252
2003 Subaru Outback CJL7882
4S3BH675136606690
2003 Mitsubishi Lancer CVS4936
JA3AJ26E33U107135
KEYS
2009 Toyota Camry Hybrid CVK8053
4T1BB46K29U065842
KEYS
Liberty Towing Port Orchard
2010 Kia Rio Gold
X114XN
KNADH4A30A6629845
1996 Chevrolet Cavalier NO PLATES
1G1JC1246TM100241
2007 Nissan Murano CLC7674
JN8AZ08T17W515819
2007 Chrysler Town & Country
CBG2323
1A4GJ45R97B218389
IDX1034515
July 31, 2026