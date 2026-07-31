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LIBERTY TOWING-AUCTION

Published 1:30 am Friday, July 31, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: August 5th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2003 Kia Rio CEB2260

KNADC125736279730

2008 Kia Spectra BOA1253

KNAFE121585016715

1993 Cadillac Seville

9339J

1G6KS52B2PU825252

2003 Subaru Outback CJL7882

4S3BH675136606690

2003 Mitsubishi Lancer CVS4936

JA3AJ26E33U107135

KEYS

2009 Toyota Camry Hybrid CVK8053

4T1BB46K29U065842

KEYS

Liberty Towing Port Orchard

2010 Kia Rio Gold

X114XN

KNADH4A30A6629845

1996 Chevrolet Cavalier NO PLATES

1G1JC1246TM100241

2007 Nissan Murano CLC7674

JN8AZ08T17W515819

2007 Chrysler Town & Country

CBG2323

1A4GJ45R97B218389

IDX1034515

July 31, 2026

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