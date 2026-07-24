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LIBERTY TOWING-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, July 24, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: July 29th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2010 Toyota Camry TEMP 4T4BF3EK1AR021003

KEYS

2005 Toyota Prius

355TTV

JTDKB20U357024938

KEYS

2007 Toyota Camry NO PLATES

4T1BE46K37U520699

2012 Hyundai ELANTRA BQH8345

KMHDH4AE3CU288388

KEYS

2013 Kawasaki Ninja 300 ABS 1K6305

JKAEX8B14DDA05106

KEYS

2006 Honda Odyssey

BWK0494

5FNRL387X6B030845

KEYS

2007 Mercedes-Benz S-Class CVK1363

WDDNG71X07A099919

2018 Lincoln MKC 8BMV70U

5LMCJ1C92JUL33040

2001 Ford Escape CDS2227

1FMCU04121KF61001

1998 Chrysler Concorde CRX6560

2C3HD46J8WH253896

2003 Mitsubishi Lancer CVS4936

JA3AJ26E33U107135

KEYS

1977 Chevrolet C20 Scottsdale C04115T

CCS247J163648

2006 Land Rover Range Rover

CNP7274

SALMF13436A232947

KEYS

2009 Toyota Camry

CVK8053

4T1BB46K29U065842

KEYS

Liberty Towing Port Orchard

2007 Chrysler Town & Country

CBG2323

1A4GJ45R97B218389

2001 Toyota Corolla 9ACJ750

1NXBR12E41Z428284

2008 Scion xD

BHV1925

JTKKU10408J017577

2014 Volkswagen Jetta RVM4732

3VWLL7AJ6EM308070

IDX1034196

July 24, 2026

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