LIBERTY TOWING-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, July 24, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: July 29th, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2010 Toyota Camry TEMP 4T4BF3EK1AR021003
KEYS
2005 Toyota Prius
355TTV
JTDKB20U357024938
KEYS
2007 Toyota Camry NO PLATES
4T1BE46K37U520699
2012 Hyundai ELANTRA BQH8345
KMHDH4AE3CU288388
KEYS
2013 Kawasaki Ninja 300 ABS 1K6305
JKAEX8B14DDA05106
KEYS
2006 Honda Odyssey
BWK0494
5FNRL387X6B030845
KEYS
2007 Mercedes-Benz S-Class CVK1363
WDDNG71X07A099919
2018 Lincoln MKC 8BMV70U
5LMCJ1C92JUL33040
2001 Ford Escape CDS2227
1FMCU04121KF61001
1998 Chrysler Concorde CRX6560
2C3HD46J8WH253896
2003 Mitsubishi Lancer CVS4936
JA3AJ26E33U107135
KEYS
1977 Chevrolet C20 Scottsdale C04115T
CCS247J163648
2006 Land Rover Range Rover
CNP7274
SALMF13436A232947
KEYS
2009 Toyota Camry
CVK8053
4T1BB46K29U065842
KEYS
Liberty Towing Port Orchard
2007 Chrysler Town & Country
CBG2323
1A4GJ45R97B218389
2001 Toyota Corolla 9ACJ750
1NXBR12E41Z428284
2008 Scion xD
BHV1925
JTKKU10408J017577
2014 Volkswagen Jetta RVM4732
3VWLL7AJ6EM308070
IDX1034196
July 24, 2026