Liberty Towing-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, June 26, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: July 1st, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2009 Chevrolet Cobalt 114-YYB
1G1AK58H497153905
2010 Ford Fusion CBE9423
3FAHP0JA4AR321164
2017 Chevrolet Spark
CHG0787
KL8CD6SA9HC812541
2014 Mercedes-Benz M-Class
CWC5015
4JGDA2EB3EA386463
KEYS
2000 Mitsubishi Eclipse AJG0792
4A3AC84L3YE113449
2005 Ford Escape CTY4605
1FMYU92Z05KA21039
Liberty Towing Port Orchard
2005 Ford F-150 C63597T
1FTRW14W05FA49259
2000 Dodge Dakota C30861H
1B7GG2AN3YS698331
IDX1032994
June 26, 2026