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Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, June 26, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: July 1st, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2009 Chevrolet Cobalt 114-YYB

1G1AK58H497153905

2010 Ford Fusion CBE9423

3FAHP0JA4AR321164

2017 Chevrolet Spark

CHG0787

KL8CD6SA9HC812541

2014 Mercedes-Benz M-Class

CWC5015

4JGDA2EB3EA386463

KEYS

2000 Mitsubishi Eclipse AJG0792

4A3AC84L3YE113449

2005 Ford Escape CTY4605

1FMYU92Z05KA21039

Liberty Towing Port Orchard

2005 Ford F-150 C63597T

1FTRW14W05FA49259

2000 Dodge Dakota C30861H

1B7GG2AN3YS698331

IDX1032994

June 26, 2026

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