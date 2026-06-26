City of Gig Harbor-SUMMARY OF ORDINANCE 1563
Published 1:30 am Friday, June 26, 2026
SUMMARY OF ORDINANCE 1563
of the City of Gig Harbor, Washington
On June 22, 2026, the City Council of the City of Gig Harbor passed Ordinance 1563, which is summarized by its title as follows: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF GIG HARBOR, WASHINGTON, AMENDING CHAPTERS 18.08 OF THE GIG HARBOR MUNICIPAL CODE TO UPDATE CRITICAL AREAS REGULATIONS BASED ON BEST AVAILABLE SCIENCE REVIEW; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE. The full text of this ordinance will be mailed upon request, or you can access the full version at www.gigharborwa.gov.
IDX-1032910
June 26, 2026