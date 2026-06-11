Ords 1757 & 1758 IDX 1032272
Published 1:30 am Thursday, June 11, 2026
City of Fircrest
JUNE 09, 2026
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1757: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, GRANTING TO FORGED FIBER 37, LLC, AND ITS AFFILIATES, SUCCESSORS, AND ASSIGNS A NONEXCLUSIVE FRANCHISE FOR TEN YEARS, TO CONSTRUCT, MAINTAIN, OPERATE, REPLACE, AND REPAIR A FIBER OPTIC TELECOMMUNICATIONS NETWORK, IN, ACROSS, OVER, ALONG, UNDER, THROUGH, AND BELOW THE PUBLIC STREET RIGHTS-OF-WAY WITHIN THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
Summary of Ordinance 1758: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, GRANTING TO EZEE FIBER WASHINGTON ASSETS, LLC AND ITS AFFILIATES, SUCCESSORS, AND ASSIGNS A NONEXCLUSIVE FRANCHISE FOR TEN YEARS, TO CONSTRUCT, MAINTAIN, OPERATE, REPLACE, AND REPAIR A FIBER OPTIC TELECOMMUNICATIONS NETWORK, IN, ACROSS, OVER, ALONG, UNDER, THROUGH, AND BELOW THE PUBLIC STREET RIGHTS-OF-WAY OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-1032272
June 11, 2026