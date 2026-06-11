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Ord 1562 IDX1032235

Published 1:30 am Thursday, June 11, 2026

SUMMARY OF ORDINANCE 1562

of the City of Gig Harbor,

Washington

On June 8, 2026, the City Council of the City of Gig Harbor passed Ordinance 1562, which is summarized by its title as follows:

AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF GIG

HARBOR, WASHINGTON, AMENDING CHAPTER 17.80 OF THE GIG

HARBOR MUNICIPAL CODE TO UPDATE SIGN CODE; PROVIDING

FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.

The full text of this ordinance will be mailed upon request, or you can access the full version at www.gigharborwa.gov.

IDX-1032235

June 11, 2026

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