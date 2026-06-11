Ord 1562 IDX1032235
Published 1:30 am Thursday, June 11, 2026
SUMMARY OF ORDINANCE 1562
of the City of Gig Harbor,
Washington
On June 8, 2026, the City Council of the City of Gig Harbor passed Ordinance 1562, which is summarized by its title as follows:
AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF GIG
HARBOR, WASHINGTON, AMENDING CHAPTER 17.80 OF THE GIG
HARBOR MUNICIPAL CODE TO UPDATE SIGN CODE; PROVIDING
FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The full text of this ordinance will be mailed upon request, or you can access the full version at www.gigharborwa.gov.
IDX-1032235
June 11, 2026