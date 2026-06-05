Liberty Towing-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, June 5, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: June 10th, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2007 Chevrolet TrailBlazer
CTD5500
1GNDT13S872284401
KEYS
2009 Hyundai SONATA CRV2127
5NPEU46F49H458637
2002 BMW 3 Series CTD9785
WBAEV33492KL75249
KEYS
2006 Toyota Corolla BWH3681
1NXBR30E46Z759727
2002 Chrysler PT Cruiser
CKF8734
3C4FY58B72T250878
2003 Honda Civic NO PLATES
1HGEM22943L000217
2013 Chevrolet Sonic BMS9458
1G1JC5SH7D4161285
2000 Toyota Camry Solara AQC2538
2T1CF28P1YC368181
2008 Audi A4
NO PLATES
WAUDF78E58A119156
2007 BMW X5
CLR7065
5UXFE83567LZ42725
Liberty Towing Port Orchard
2004 Nissan Murano 5JXC359
JN8AZ08W74W334519
2009 Nissan Versa XHG1442
3N1CC11E99L473340
2007 Toyota Corolla
BYC3732
1NXBR32E97Z863855
KEYS
2008 Kia Spectra
912XRP
KNAFE121085508889
KEYS
1994 Lexus LS 400
CAJ4434
JT8UF11E6R0202997
IDX1031957
June 5, 2026