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Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, June 5, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: June 10th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2007 Chevrolet TrailBlazer

CTD5500

1GNDT13S872284401

KEYS

2009 Hyundai SONATA CRV2127

5NPEU46F49H458637

2002 BMW 3 Series CTD9785

WBAEV33492KL75249

KEYS

2006 Toyota Corolla BWH3681

1NXBR30E46Z759727

2002 Chrysler PT Cruiser

CKF8734

3C4FY58B72T250878

2003 Honda Civic NO PLATES

1HGEM22943L000217

2013 Chevrolet Sonic BMS9458

1G1JC5SH7D4161285

2000 Toyota Camry Solara AQC2538

2T1CF28P1YC368181

2008 Audi A4

NO PLATES

WAUDF78E58A119156

2007 BMW X5

CLR7065

5UXFE83567LZ42725

Liberty Towing Port Orchard

2004 Nissan Murano 5JXC359

JN8AZ08W74W334519

2009 Nissan Versa XHG1442

3N1CC11E99L473340

2007 Toyota Corolla

BYC3732

1NXBR32E97Z863855

KEYS

2008 Kia Spectra

912XRP

KNAFE121085508889

KEYS

1994 Lexus LS 400

CAJ4434

JT8UF11E6R0202997

IDX1031957

June 5, 2026

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