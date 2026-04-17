Liberty Towing-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, April 17, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: April 22nd, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
1998 Dodge Durango CHL1559
1B4HS28Y2WF144459
NO
2005 Toyota Corolla BQK9400
1NXBR32E55Z533899
NO
2000 Honda Civic
BYU4644
1HGEJ7224YL091442
NO
1999 Ford Expedition
BWD5002
1FMPU18L4XLB56117
NO
2006 Saturn Ion A8934911
1G8AK58B26Z189024
NO
Liberty Towing | Port Orchard
2003 Honda CR-V
ABJ8217
JHLRD78843C029389
NO
April 17, 2026