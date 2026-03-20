Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, March 20, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: March 25, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

2004 Nissan Maxima

CVK5170

1N4BA41E74C901142

KEYS

2003 Infiniti G35

AGH9364

JNKCV51E03M323773

2006 Land Rover Range Rover CTE1364

SALME154X6A214073

KEYS

2004 Chevrolet Impala CNS5365

2G1WH52K249453569

KEYS

2008 Dodge Avenger BWX9525

1B3LC76M88N614169

1998 Cadillac DeVille NO PLATES

1G6KD54Y5WU800484

1997 Mercedes-Benz E-Class AYX5271

WDBJF72F7VA301815

2003 Oldsmobile Alero

AKZ5459

1G3NL52F33C155527

2000 Volkswagen New Beetle 668UQU

3VWCF21C4YM407177

2006 Chevrolet Aveo

CUA5309

KL1TD66696B511999

1998 Honda CBR 1100XX

900021

JH2SC350XWM100853

2004 Mitsubishi Lancer

CTZ4333

JA3AD29FX4U013864

2005 Ford Crown Victoria

NO PLATES

2FAFP71W85X114201

Liberty Towing Port Orchard

1997 Kia Sephia

BKR2540

KNAFA1253V5275911

1997 Ford Explorer BTV9269

1FMDU34X3VUB69536

2014 Ford Escape

CCZ9371

1FMCU0GX4EUB32128

KEYS

2012 Chevrolet Impala

BDY2354

2G1WB5E3XC1117266

KEYS

2004 Hyundai Elantra

NO PLATES

KMHDN46DX4U891672

KEYS

2001 Acura TL

NO PLATES

19UUA56731A004363

KEYS

2006 Mazda 3

NO PLATES

JM1BK123061498249

KEYS

2010 Hyundai Elantra NO PLATES

KMHDU4AD9AU888140

KEYS

