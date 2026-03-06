Site Logo

Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, March 6, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: March 11, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

1999 Mazda Protege

BTB3909

JM1BJ2227X0120176

KEYS

2014 Nissan Sentra CKK8184

3N1AB7AP8EL694923

2010 Dodge Challenger

NO PLATES

2B3CJ7DW4AH130184

1991 Geo Tracker

CNS2776

2CNBJ18U5M6926731

2008 Mitsubishi Lancer NO PLATES

JA3AU86U28U006077

1999 Subaru Forester NO PLATES

JF1SF6351XG722585

1997 BMW 3 Series

CED4434

WBACC9322VEE56162

Liberty Towing Port Orchard

2003 Volvo XC90

NO PLATES

YV1CM59H931018108

KEYS

2004 Acura TL

NO PLATES

19UUA66294A034420

KEYS

2000 Honda Accord

NO PLATES

JHMCG5661YC035561

KEYS

2006 Mercedes-Benz C

NO PLATES

WDBRF52H76F835037

KEYS

2005 Ford Focus

NO PLATES

3FAFP31N45R139787

KEYS

2002 Dodge Caravan

NO PLATES

2B4GP44372R749082

KEYS

March 6, 2026

