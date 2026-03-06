Liberty Towing-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, March 6, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: March 11, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN
1999 Mazda Protege
BTB3909
JM1BJ2227X0120176
KEYS
2014 Nissan Sentra CKK8184
3N1AB7AP8EL694923
2010 Dodge Challenger
NO PLATES
2B3CJ7DW4AH130184
1991 Geo Tracker
CNS2776
2CNBJ18U5M6926731
2008 Mitsubishi Lancer NO PLATES
JA3AU86U28U006077
1999 Subaru Forester NO PLATES
JF1SF6351XG722585
1997 BMW 3 Series
CED4434
WBACC9322VEE56162
Liberty Towing Port Orchard
2003 Volvo XC90
NO PLATES
YV1CM59H931018108
KEYS
2004 Acura TL
NO PLATES
19UUA66294A034420
KEYS
2000 Honda Accord
NO PLATES
JHMCG5661YC035561
KEYS
2006 Mercedes-Benz C
NO PLATES
WDBRF52H76F835037
KEYS
2005 Ford Focus
NO PLATES
3FAFP31N45R139787
KEYS
2002 Dodge Caravan
NO PLATES
2B4GP44372R749082
KEYS
IDX-1027531
March 6, 2026