Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, February 27, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: March 4, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

2013 Chevrolet Impala DYU-W83

2G1WF5E32D1100127

2007 Ford Crown Victoria

NO PLATES

2FAHP71W27X143897

2012 Hyundai ACCENT CHR7948

KMHCU4AE0CU195321

2001 Plymouth Neon

BXF7664

1P3ES46C51D231771

2004 Pontiac Grand Prix

BTJ4642

2G2WS522141194794

1999 Subaru Forester NO PLATES

JF1SF6351XG722585

2018 Dodge Journey 63A4XMY

3C4PDCAB4JT170600

2017 Mercedes-Benz GLS

WW11690

4JGDF7DEXHA868748

2015 Chevrolet Cruze CMH7220

1G1PE5SB4F7138483

1996 Chevrolet Truck

NO PLATES

NO VIN

1997 BMW 3 Series

CED4434

WBACC9322VEE56162

2007 Chevrolet Silverado

C48797X

2GCEC13V271130970

KEYS

Liberty Towing Port Orchard

2003 Ford Crown Victoria

CKK4050

2FAFP71W43X141246

2008 Chevrolet TrailBlazer

AVP7741

1GNDT13S382219327

2002 GMC Sierra 3500 C05845P

1GDJC34U32E211513

KEYS

2002 Dodge Caravan

NO PLATES

2B4GP44372R749082

KEYS

2000 Ford F150

NO PLATES

2FTZX1729YCA43269

KEYS

1995 Mazda B Series

NO PLATES

4F4CR17U8STM24469

KEYS

2007 Nissan Murano

NO PLATES

JN8AZ008W77W60475

KEYS

2009 Chevrolet HHR

NO PLATES

3GNCA13B69S647156

KEYS

2002 Toyota Sienna

NO PLATES

4T3ZF13C22U478226

KEYS

IDX-1027178

February 27, 2026

