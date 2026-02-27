Liberty Towing-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, February 27, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: March 4, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN
2013 Chevrolet Impala DYU-W83
2G1WF5E32D1100127
2007 Ford Crown Victoria
NO PLATES
2FAHP71W27X143897
2012 Hyundai ACCENT CHR7948
KMHCU4AE0CU195321
2001 Plymouth Neon
BXF7664
1P3ES46C51D231771
2004 Pontiac Grand Prix
BTJ4642
2G2WS522141194794
1999 Subaru Forester NO PLATES
JF1SF6351XG722585
2018 Dodge Journey 63A4XMY
3C4PDCAB4JT170600
2017 Mercedes-Benz GLS
WW11690
4JGDF7DEXHA868748
2015 Chevrolet Cruze CMH7220
1G1PE5SB4F7138483
1996 Chevrolet Truck
NO PLATES
NO VIN
1997 BMW 3 Series
CED4434
WBACC9322VEE56162
2007 Chevrolet Silverado
C48797X
2GCEC13V271130970
KEYS
Liberty Towing Port Orchard
2003 Ford Crown Victoria
CKK4050
2FAFP71W43X141246
2008 Chevrolet TrailBlazer
AVP7741
1GNDT13S382219327
2002 GMC Sierra 3500 C05845P
1GDJC34U32E211513
KEYS
2002 Dodge Caravan
NO PLATES
2B4GP44372R749082
KEYS
2000 Ford F150
NO PLATES
2FTZX1729YCA43269
KEYS
1995 Mazda B Series
NO PLATES
4F4CR17U8STM24469
KEYS
2007 Nissan Murano
NO PLATES
JN8AZ008W77W60475
KEYS
2009 Chevrolet HHR
NO PLATES
3GNCA13B69S647156
KEYS
2002 Toyota Sienna
NO PLATES
4T3ZF13C22U478226
KEYS
IDX-1027178
February 27, 2026