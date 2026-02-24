City of Ruston-ORDINANCE NO. 1599
Published 1:30 am Tuesday, February 24, 2026
Public Notice of Adoption
ORDINANCE NO. 1599
AN ORDINANCE OF THE CITY OF RUSTON, WASHINGTON, AUTHORIZING THE USE OF AUTOMATED TRAFFIC SAFETY CAMERAS AND ADDING A NEW CHAPTER 16.05 TO THE RUSTON MUNICIPAL CODE; PROVIDING FOR SEVERABILITY, PUBLICATION, AND CORRECTIONS; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE. Public Notice is hereby given that the City Council of the City of Ruston, at a Regular City Council Meeting, held on February 17, 2026, duly passed and adopted Ordinance 1599. Copies of the ordinance can be obtained on the City’s website at www.rustonwa.org, or by contacting the City Clerk at (253) 759-3544 x 102.
IDX-1026939
February 24, 2026