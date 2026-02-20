Site Logo

Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, February 20, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: February 25, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

2007 Chevrolet Cobalt BIW9670

1G1AK15F277140126

2002 Mercedes-Benz C-Class CTY6109

WDBRF61J32F239749

2002 Ford F-250 Super Duty NO PLATES

1FTNX21L82EB82851

1998 Ford Contour CFJ6274

1FAFP6630WK200924

KEYS

2007 Ford Taurus CRU9606

1FAHP53U87A123050

KEYS

2008 Toyota Prius DP86677

JTDKB20U087699635

Liberty Towing Port Orchard

2010 Chevrolet HHR CJV0758

3GNBABDB6AS571619

KEYS

2003 Volvo XC90

NO PLATES

YV1VM59H941018108

KEYS

2004 Acura TL

NO PLATES

19UUA66294A034420

KEYS

2012 Nissan Leaf

NO PLATES

JN1AZ0CP1CT016376

KEYS

2008 Mazda M3

NO PLATES

JM1BK32F781155138

KEYS

1992 Ford F250

NO PLATES

1FTHX25G5NKB49810

KEYS

2000 Honda Accord

NO PLATES

JHMCG5661YC035561

KEYS

1998 Dodge Durango

NO PLATES

1B4HS28Y6WF102540

1998 Dodge Dakota

NO PLATES

1B7FL26P4WS693721

KEYS

February 20, 2026

