Liberty Towing-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, February 20, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: February 25, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN
2007 Chevrolet Cobalt BIW9670
1G1AK15F277140126
2002 Mercedes-Benz C-Class CTY6109
WDBRF61J32F239749
2002 Ford F-250 Super Duty NO PLATES
1FTNX21L82EB82851
1998 Ford Contour CFJ6274
1FAFP6630WK200924
KEYS
2007 Ford Taurus CRU9606
1FAHP53U87A123050
KEYS
2008 Toyota Prius DP86677
JTDKB20U087699635
Liberty Towing Port Orchard
2010 Chevrolet HHR CJV0758
3GNBABDB6AS571619
KEYS
2003 Volvo XC90
NO PLATES
YV1VM59H941018108
KEYS
2004 Acura TL
NO PLATES
19UUA66294A034420
KEYS
2012 Nissan Leaf
NO PLATES
JN1AZ0CP1CT016376
KEYS
2008 Mazda M3
NO PLATES
JM1BK32F781155138
KEYS
1992 Ford F250
NO PLATES
1FTHX25G5NKB49810
KEYS
2000 Honda Accord
NO PLATES
JHMCG5661YC035561
KEYS
1998 Dodge Durango
NO PLATES
1B4HS28Y6WF102540
1998 Dodge Dakota
NO PLATES
1B7FL26P4WS693721
KEYS
IDX-1026834
February 20, 2026